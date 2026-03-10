رئيس ألمانيا يشكر نظيره الإماراتي للاهتمام بالرعايا الألمان والحرص على سلامتهم

تلقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تناولا خلاله التطورات الإقليمية في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن الرئيس الألماني تأكيده "تضامن ألمانيا مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها"، معربا عن إدانة "الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول في المنطقة والتي تمثل انتهاكاً لسيادتها والقوانين الدولية".

وأعرب عن شكره لرئيس الإمارات وتقديره للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بالرعايا الألمان والمقيمين فيها وحرصها على ضمان سلامتهم وتسهيل إجراءاتهم خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد الجانبان، أن احتواء التصعيد يمثل أولوية قصوى، داعيين إلى تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط بما يجنبها مزيداً من الأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد ذكرت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 262 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 241 صاروخاً باليستياَ، فيما سقط 19 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة".

وأشارت إلى أنه "تم رصد 1475 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1385 منها، فيما وقعت 90 طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير ثمانية صواريخ جوالة".

وتابعت: "خلفت هذه الاعتداءات ست حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنجلادشية، و122 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة".