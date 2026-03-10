الصين تحذر: أوقفوا الحرب على إيران قبل اتساعها

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الثلاثاء، إن منع تصعيد الحرب مع إيران يتوقف على قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف عملياتهما العسكرية، محذرًا من اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

وأضاف وانج، خلال اتصال مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، أن بكين ترى أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدا أن خفض التصعيد يجب أن يبدأ بوقف الهجمات، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وسائل إعلام صينية.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن بلاده لا تدعم أي هجمات تستهدف دول الخليج العربي، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن الممرات الحيوية في المنطقة.

ومنذ 28 فبراير، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية على إيران، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في عدد من الدول العربية، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، الأمر الذي أدانته الدول التي تعرضت للهجمات، مؤكدة رفضها استخدام أراضيها في الصراع.