طيارو لوفتهانزا يعتزمون الإضراب عن العمل يومي الخميس والجمعة المقبلين

دعت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت"، أكثر من 5 آلاف موظف في مجموعة الطيران الألمانية لوفتهانزا إلى تنظيم إضراب عن العمل يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وسيؤثر الإضراب على رحلات المغادرة من ألمانيا التابعة لشركة لوفتهانزا الأم، وشركة الشحن التابعة لها "لوفتهانزا كارجو"، وكذلك على شركة النقل الإقليمية "لوفتهانزا سيتيلاين" وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة لهذه الشركة.

وكانت نقابة "كوكبيت"، امتنعت الأسبوع الماضي، عن الإضراب بسبب الوضع المتوتر في حركة الطيران إلى الشرق الأوسط، ولن تشمل إجراءات الإضراب الرحلات المتجهة إلى المنطقة العربية.

وتم استثناء الوجهات التالية صراحةً من الإضراب، وهي: مصر، وأذربيجان، والبحرين، والعراق، وإسرائيل، واليمن، والأردن، وقطر، والكويت، ولبنان، وعمان، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.