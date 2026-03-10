كشف مسؤولون أمريكيون أن تقديرات وزارة الحرب (بنتاجون) تشير إلى استخدام الجيش الأمريكي ذخائر تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليارات دولار خلال أول يومين من الهجمات على إيران.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن 3 مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن تفاصيل التقديرات قدمت إلى الكونجرس الاثنين.

ولفتت واشنطن بوست إلى أن هذا المبلغ قد يزيد من القلق داخل الكونجرس خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران، كما قد يؤدي إلى احتدام النقاشات في حال طلبت الإدارة ميزانية إضافية للعمليات المتعلقة بإيران.

ولم يتطرق المسؤولون إلى تفاصيل الأسلحة التي استخدمها الجيش، إلا أنهم أكدوا أن عددًا كبيرًا من الأسلحة والذخائر المتطورة استخدم بوتيرة سريعة، وفقًا للصحيفة.

وفي تصريحات سابقة، أكد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيجسيث أن الجيش لا يواجه أي نقص في الذخائر، وأنه قادر على مواصلة الهجمات على إيران "للمدة التي يريدها".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.