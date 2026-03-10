ألمانيا: قلقون من عدم وجود خطة عاجلة لإنهاء الحرب على إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن قلقه لعدم وجود خطة مشتركة لإنهاء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أقرب وقت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش في العاصمة برلين.

وقال ميرتس: "مع مرور كل يوم من الحرب تتزايد التساؤلات، ونشعر بالقلق إزاء غياب خطة مشتركة لإنهاء الحرب بسرعة وبشكل حاسم".

وأضاف أن "إيران تشن هجمات عشوائية على دول المنطقة، بما فيها شركاء وحلفاء مقربون لبلادنا".

وتابع ميرتس قائلا: "ندين الهجمات الإيرانية بأشد العبارات. يجب أن تتوقف هذه الهجمات فورا".

وأكد على تضامن بلاده الكامل مع الشركاء في المنطقة، وأن حربا لا نهاية لها وتدمر وحدة أراضي إيران واقتصادها ليست في مصلحة ألمانيا وأوروبا.

وتابع: "أي سيناريو مماثل لما شهدناه في العراق وليبيا ودول أخرى في المنطقة سيضر بنا جميعا".

وأشار إلى أن العالم بحاجة إلى إيران مستقرة وجزءا من نظام السلام الإقليمي ولا تتعرض فيه إسرائيل وشركاؤها للتهديد وتتخلى فيه طهران عن طموحاتها النووية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.



