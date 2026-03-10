اعتقال أحد عناصر المافيا الإيطالية لدى فراره في تونس

اعتقلت الشرطة التونسية، دييجو بوتشيرو أحد رجال المافيا الإيطالية والصادرة بحقه بطاقة جلب دولية، بحسب ما نقلت مصادر إعلامية وقضائية إيطالية اليوم الثلاثاء.

ويعتقد وفق ما نقلت تقارير إيطالية، أن بوتشيرو الذي ينتمي الى عصابة "بارتينيو الجديدة" وينحدر من مدينة أفيلينو، فر إلى تونس قبل ثلاثة أشهر بعد اختفائه عن أنظار المحققين في ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء، أن بوتشيرو "37 عاما" متهم بجرائم ابتزاز باستخدام أساليب المافيا، ويرجح أنه كان يحظى بشبكة دعم وبموارد مالية كبيرة لدى فراره إلى تونس.

وتابعت أن قوات الدرك في أفيلينو والانتربول نجحوا، بالتنسيق مع قوات الأمن التونسية، في تعقب حساباته المصرفية وتحركاته وسفره قبل تحديد مكانه بدقة في منزل بأطراف العاصمة.

ونقل الرجل، إلى سجن في تونس في انتظار تسليمه إلى السلطات الإيطالية.

وعصابة "بارتينيو الجديدة" هي منظمة إجرامية تتمتع بنفوذ لدى الشركات المحلية في منطقة إيربينيا، ولها امتدادات في مناطق مختلفة من كامبانيا.

وقبل فراره، كان بوتشيرو قد صدر بحقه أمر بإيقاف تحفظي من قاضي التحقيق في محكمة ساليرنو بناء على طلب مديرية مكافحة المافيا في المنطقة.