السعودية تطلق خدمة إلكترونية للإبلاغ عن مشاهدات الصواريخ والمسيرات

أطلقت وزارة الدفاع السعودية، خدمة إلكترونية للإبلاغ عن الصواريخ والمسيرات، وذلك مع دخول التصعيد في المنطقة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومه الـ16.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إنها أطلقت "خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر التطبيق الوطني الشامل توكلنا (تطبيق إلكتروني رسمي)".

وأضافت أن الخدمة تتيح "للمواطنين والمقيمين في المملكة فرصة الإبلاغ عن أي مشاهدات جوية مشبوهة (الطائرات المسيَّرة أو الصواريخ)، وذلك لضمان وصول هذه البلاغات في وقت قياسي، بما يحقق سرعة الاستجابة لحماية الوطن وصون مقدراته".

ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أن هذه الخدمة "تعزّز الشراكة الحقيقية بين المواطنين والمقيمين ومنظومة الدفاع، من منطلق دورهم المهم في الدفاع عن الوطن".

وأضاف أن "القوات المسلحة السعودية تمتلك القدرات المتقدمة اللازمة للتصدي لأي هجمات أو اعتداءات جوية قد تحدث على المملكة، إلا أن هذه الخدمة تتيح المجال للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل ما يشكل تهديدًا للوطن".

وأشار إلى أن الخدمة تعد "نقلة نوعية في تسخير التقنيات المتقدمة لإشراك المواطن والمقيم في اكتشاف التهديدات".

من جانبه، شارك وزير الدفاع خالد بن سلمان، بيان الوزارة، على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، وأرفقه بتدوينة قال فيها، إن المواطنين والمواطنات هم شركاء أساسيون في الدفاع عن الوطن، من خلال وعيهم ويقظتهم تجاه أي تهديدات تستهدف المملكة.

ودعا الوزير الجميع إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة لصواريخ أو طائرات مسيّرة عبر تطبيق "توكلنا"، لتسهيل سرعة الاستجابة وتعزيز الأمن الوطني.

وحتى مساء الأحد، تعرضت السعودية إلى ما لا يقل عن 25 صاروخا و290 مسيّرة منذ بداية التصعيد في المنطقة، وذلك وفق بيانات رسمية رصدتها الأناضول.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.