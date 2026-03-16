حصل فيلم "السيد لا أحد ضد بوتين - Mr. Nobody against Putin"، على جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، في الدورة الـ98.

ونافسه على الجائزة كلا من "حل ألاباما - The Alabama Solution"، و"تعالَ لرؤيتي في النور الساطع - Come See Me in the Good Light"، و"اختراق الصخور - Cutting through Rocks"، و"الجار المثالي - The Perfect Neighbor".

ويتنافس عدد من الأفلام على 24 جائزة أوسكار في الدورة الـ98، في حفل توزيع الجوائز الذي تقيمه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الآن، بمسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويقدم الحفل الكوميدي كونان أوبراين.