اعتقال 500 شخص في إيران بتهمة التجسس

قال قائد قوات الأمن الإيرانية أحمد رضا رادان، الأحد، إن السلطات اعتقلت 500 شخص في البلاد منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، بتهمة "التجسس لصالح العدو ووسائل الإعلام المعادية لإيران".

جاء ذلك في تصريحات له بشأن الاعتقالات الأخيرة بتهم "التجسس" وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية.

وذكر رادان، أن 250 من المعتقلين "قدموا معلومات استخباراتية لمحطة إيران إنترناشيونال، حول أهداف مستهدفة، ولهم صلات بجماعات مسلحة، وحاولوا الإخلال بالنظام العام".

ووصف المعتقلين بـ"الجواسيس"، وذكر أنهم سربوا معلومات إلى "العدو ووسائل الإعلام المعادية لإيران".

وفي عام 2022، أعلنت طهران أن محطة إيران إنترناشيونال "منظمة إرهابية" بدعوى أنها "تبث معلومات مضللة حول الاحتجاجات المناهضة للنظام في البلاد وتشجع المتظاهرين على ارتكاب أعمال عنف"، وأعلنت مصادرة ممتلكات موظفيه في البلاد.

وتأتي الاعتقالات في إيران في ظل حرب تشنها إسرائيل والولايات المتحدة عليها منذ 28 فبراير الفائت، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.