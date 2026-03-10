مصدران لرويترز: نحو 150 جنديا أمريكيا أصيبوا حتى الآن في الحرب مع إيران

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء إن ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا حتى الآن في الحرب مع إيران.

ولم يُعلن عن هذا الرقم سابقا، وهو أعلى بكثير من الرقم الذي أعلنته وزارة الدفاع (البنتاجون) والبالغ ثماني إصابات خطيرة بين القوات الأمريكية، وفق الوكالة.

وأمس الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على منصة إكس، وفاة جندي من الحرس الوطني الأمريكي في الكويت، في السادس من مارس، إثر ما وصفتها بـ"حادثة صحية طارئة"، مؤكدة أنه يجري حاليا التحقيق في سبب الوفاة.

وبوفاة هذا الجندي، ترتفع حصيلة الجنود الأمريكيين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم على إيران في 28 فبراير الماضي إلى 8 جنود، بالإضافة إلى إصابة 18 آخرين بجروح وُصفت بأنها "خطيرة"، وذلك في إطار العمليات العسكرية المشتركة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وجاء الإعلان عن وفاة الجنديين الأخيرين بعد يوم من حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مراسم إعادة جثامين 6 جنود قتلوا خلال الحرب على إيران.