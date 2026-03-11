ارتفاع أسعار البنزين بأمريكا بسبب الحرب في إيران

ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب في إيران، حيث ارتفع متوسط سعر البنزين العادي الخالي من الرصاص بواقع 55 سنتا ليصل إلى 54ر3 دولار للجالون حتى أمس الثلاثاء، حسبما قالت رابطة السيارات الأمريكية.

وتمثل الزيادة بنسبة نحو 19% أول مرة منذ يوليو 2024 يرتفع فيه سعر المتوسط لأكثر من 50ر3 دولار للجالون. ويشار إلى أن الجالون يساوي 785ر3 لتر.

وعلى الرغم من الارتفاع، مازال الوقود أرخص في الولايات المتحدة مقارنة بألمانيا. فعلى سبيل المثال، يدفع السائقون الأمريكيون ما يعادل 81 سنتا يورو (94 سنتا) لكل لتر، مما يعكس ضرائب ورسوم أقل بالإضافة إلى الإنتاج المحلي من النفط.

وقد عرقلت الحرب الشحن عبر مضيق هرمز، الطريق الأساسي الذي عادة ما يمر خلاله خمس النفط المتداول في العالم.

وقد أدى هذا لارتفاع أسعار الوقود في أنحاء العالم، بما في ذلك في ألمانيا، حيث ارتفع متوسط سعر بنزين إي 10، الذي يعد أرخص أنواع البنزين المتداولة، إلى أكثر من 2 يورو للتر أمس الأول الاثنين.

ويمثل ارتفاع أسعار الوقود قضية سياسية في الولايات المتحدة، خاصة قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم لخفض تكاليف الطاقة بالنسبة للمواطنين الأمريكيين.