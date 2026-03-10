وزير أمريكي يحذف منشورا بشأن مرافقة البحرية لناقلة نفط عبر مضيق هرمز

قالت وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية، إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت حذف منشورا بشأن مرافقة البحرية لناقلة نفط عبر مضيق هرمز.

في سياق متصل، أفاد ‏مسئول أمريكي لقناة الحدث السعودية، بأنه لا صحة للأنباء عن مرافقة البحرية الأمريكية لسفينة شحن عبر مضيق هرمز.

وكان رايت قد صرح بأن "البحرية الأمريكية نجحت بمرافقة ناقلة نفط عبر مضيق هرمز"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت لضمان استمرار تدفق النفط للأسواق.

ومُنعت شحنات النفط بشكل كبير من المرور عبر المضيق الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي يوميا، وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء، إنه لن يسمح بمرور "لتر واحد من النفط" من الشرق الأوسط إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

فيما قالت شركة أرامكو السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إن أسواق النفط العالمية يمكن أن تتعرض لعواقب "كارثية" إذا استمرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها في تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر في مؤتمر صحفي عقد لإعلان نتائج الشركة: "ستكون هناك عواقب كارثية على أسواق النفط العالمية، وكلما طال أمد هذا الاضطراب زادت حدة التداعيات على الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "رغم أننا واجهنا اضطرابات في الماضي، فإن هذه الأزمة هي الأكبر على الإطلاق، وبفارق كبير، التي يواجهها قطاع النفط والغاز في المنطقة".



