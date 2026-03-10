طارق مجدي حكمًا لمباراة إنبي والزمالك في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة إنبي والزمالك، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدير المباراة حكم الساحة طارق مجدي، ويعاونه كل من إسلام أبو العطا ومحمد فاروق كمساعدين، بينما يتولى محمود رشدي مهام الحكم الرابع. وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، يقود اللقاء الحكم خالد الغندور ويعاونه أحمد صلاح.

وتعد هذه المباراة الأولى التي يديرها طارق مجدي لفريق الزمالك منذ انطلاق الموسم الجاري، فيما سبق له إدارة مباراة واحدة لفريق إنبي هذا الموسم، وكانت أمام المقاولون العرب في الجولة الحادية عشرة، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين خلف وادي دجلة صاحب المركز السابع، آخر المراكز المؤهلة لدورة المنافسة على اللقب.