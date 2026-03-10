بزشكيان: من يراوده الوهم بالقضاء على إيران لا يعرف شيئا عن التاريخ

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن حضارة طهران تمتد لـ6 آلاف سنة، مشيرًا إلى أن «من يراوده الوهم بالقضاء على إيران لا يعرف شيئا عن التاريخ».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «حضارة إيران عمرها ستة آلاف عام على الأقل. وعلى مرّ التاريخ، لم تنجح أي قوة في محو هذا الاسم العريق.. من يتوهم تدمير إيران يجهل التاريخ. لقد جاء المعتدون ورحلوا، وظلت إيران صامدة».

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب ألحقت «أضرارا فادحة» بالنظام الإيراني خلال الغارات التي تشنها بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية منذ 11 يوما.

جاء ذلك بحسب تصريحاته خلال زيارة مركز القيادة الصحية الوطنية بمدينة القدس الغربية مساء الاثنين، وفق بيان مكتب نتنياهو، الثلاثاء.

ومنذ 28 فبراير، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات عنيفة على إيران بهدف إسقاط النظام فيها، إلا أن طهران ما زالت ترد بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل و«مصالح أمريكية» في المنطقة.

ومتجاهلا المظاهرات المناوئة له في إسرائيل، زعم نتنياهو قائلا: «طموحنا تمكين الشعب الإيراني من التحرر من نير الاستبداد».

وادعى أنه «من خلال الإجراءات المتخذة حتى الآن، نُلحق بالنظام الإيراني خسائر فادحة، وما زلنا مستمرين في العمل»، وفق تعبيره.

ورغم حملات المقاطعة العالمية ضد إسرائيل، زعم نتنياهو وجود «تحول جذري في مكانة إسرائيل الدولية».

وتأتي أقوال نتنياهو في وقت تذكر فيه تقديرات أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي لن يقدر وحده على الإطاحة بالنظام الإيراني.