ألمانيا تسحب موظفي قنصليتها في أربيل بسبب حرب إيران

على خلفية حرب إيران، قررت ألمانيا سحب موظفي القنصلية العامة الألمانية في أربيل بعد سحب موظفي السفارة الألمانية في العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، على هامش زيارة وزير الخارجية يوهان فاديفول للعاصمة السعودية الرياض، بأن الموظفين نُقلوا مؤقتا من المدينة الواقعة شمال شرق العراق إلى خارج البلاد.

وكان وزير الخارجية الألماني قد وصل مساء أمس الثلاثاء إلى الرياض قادما من إسرائيل، وذلك في إطار جولته في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج المتأثرة بحرب إيران، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وغادر موظفو القنصلية العامة في أربيل العراق أمس الثلاثاء. وأشارت الوزارة إلى أن فاديفول اتخذ قرار الانسحاب المؤقت في ضوء تقييم المخاطر على الأرض ومن أجل حماية الموظفين. وأضافت الوزارة أن إمكانية الوصول إلى القنصلية العامة ستظل متاحة.

وكان موظفو السفارة الألمانية في بغداد قد نُقلوا إلى خارج البلاد أول أمس الاثنين. وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد قامت بالفعل يوم السبت الماضي بنقل موظفي السفارة الألمانية في العاصمة الإيرانية طهران مؤقتا إلى الخارج بعد هجمات جديدة عنيفة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.