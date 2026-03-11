هدف الدباغ الأفضل مع الزمالك في يناير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي الزمالك عن نتائج التصويت الذي أجراه حول أفضل أهداف شهر يناير الماضي بين لاعبيه.

وتم اختيار هدف الفلسطيني عُدي الدباغ في مرمى بتروجت ليكون الهدف الأفضل في ذلك الشهر، بناء على تصويت المشاركين.

وسجل المهاجم الفلسطيني الدولي هدف الزمالك الأول في تلك المباراة من هجمة مرتدة سريعة، بعد تمريرة من ناصر منسي، حيث انفرد بالمرمى ليسجل في الشباك عند الدقيقة 21.

وسجل الدباغ 7 أهداف عذا الموسم مع الزمالك تجعله في المركز الثاني بين هدافي الدوري بالتساوي مع ناصر ماهر لاعب الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالي، بينما يتصدر الترتيب محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي الذي سجل 8 أهداف.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.