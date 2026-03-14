البحرية التايلاندية تصدر تحذيرا للسفن التجارية بتوخي الحذر عند الإبحار في مياه الشرق الأوسط

أصدرت البحرية الملكية التايلاندية تحذيرا لشركات الشحن والسفن التجارية التايلاندية بضروة توخي الحذر الشديد عند الإبحار في الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز، مشيرة إلى تصاعد التوترات الإقليمية والتهديد المحتمل للألغام البحرية.

وقال المتحدث باسم البحرية، الأدميرال باراج راتانجايبيان، إن مركز مراقبة حركة المرور البحرية، التابع لمركز العمليات البحرية أصدر الإنذار الأمني البحري الإضافي أمس الجمعة، حسب صحيفة بانكوك بوست التايلاندية اليوم السبت.

يأتي ذلك بعد يومين من تعرض ناقلة البضائع السائبة "مايوري ناري" التي ترفع علم تايلاند لهجوم في مضيق هرمز.

وتمكن أفراد الطاقم، الذين يبلغ 20 شخصا من الفرار بدون التعرض لأذى، لكن 3 منهم مازالوا محاصرين على متن السفينة. وتواجه عملية الإنقاذ صعوبة بسبب الصراع.

وحث الإشعار الصادر عن البحرية شركات الشحن التايلاندية على تكثيف الحذر أثناء العمل في الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز.

وأكدت وزارة الشئون الخارجية التايلاندية، أنه حتى الآن لم ترد أي تقارير عن إصابة أو مقتل مواطنين تايلانديين.

وحثت الوزارة التايلانديين المقيمين في المناطق عالية الخطورة على التفكير في المغادرة في أسرع وقت ممكن، وسط تصاعد القتال في الشرق الأوسط وتسجيل بياناتهم لدى السفارة الملكية التايلاندية أو القنصلية العامة المسئولة عن منطقتهم.