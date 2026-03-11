أستراليا تتوقع احتدام حرب إيران وتغلق بعض سفارات الشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، اليوم الأربعاء، إن بلادها أغلقت سفارتيها في أبوظبي ‌وتل أبيب وقنصليتها في دبي، وسط مخاوف من احتدام الصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت الوزيرة أن تسع مدن - على الأقل - توجد فيها سفارات وقنصليات أسترالية تعرضت ⁠لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأضافت خلال كلمة أمام البرلمان: «الهجمات التي ترد بها إيران مستمرة على نطاق وشدة لم نشهدهما من قبل»، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

ورجحت أن الصراع سيتصاعد ويستمر على المدى القريب، معقبة: «اضطرت بعثاتنا في أبوظبي ودبي وتل أبيب إلى الإغلاق فعليا الأسبوع ‌الماضي».

وأصدرت ⁠أستراليا توجيهات لعائلات الدبلوماسيين في الإمارات وإسرائيل بالمغادرة.

ونوهت وانج، أن «الهجمات الخطيرة والمزعزعة للاستقرار التي تشنها إيران تعرض حياة المدنيين، ومن بينهم أستراليون، ⁠للخطر».

وأكدت استمرار بلادها في دعم الأستراليين المتضررين، مع استئناف عدد محدود من الرحلات الجوية التجارية، وتوسيع الجهود القنصلية.

وعاد أكثر من 3200 أسترالي من الشرق الأوسط على متن 23 رحلة ⁠جوية تجارية. وكان حوالي 115 ألف مواطن في المنطقة عندما بدأ الصراع.



