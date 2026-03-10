وزير الخارجية الإسرائيلي: سنتشاور مع واشنطن بشأن نهاية الحرب مع إيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن تل أبيب ستتشاور مع واشنطن بشأن موعد وكيفية نهاية حرب إيران "عندما يحين الوقت المناسب".

وقال ساعر، في تصريحات، الثلاثاء: سنستمر حتى اللحظة التي نرى نحن، وشركاؤنا أنه من المناسب التوقف فيها، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.