توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية ومنظمة لاهاي للقانون الدولي الخاص

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة ومنظمة لاهاي للقانون الدولي الخاص.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام لـجامعة الدول العربية، وكرستوف برنسكوني الأمين العام لـمنظمة لاهاي للقانون الدولي الخاص، وبحضور دكتورة ها بخيت المشرف على قطاع الشئون القانونية- وحدة الملكية الفكرية و التنافسية بجامعة الدول العربية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الطرفين على توطيد الشراكة في مجالات القانون الدولي الخاص وتبادل الخبرات، ودعم جهود الدول العربية في الإستفادة من الاتفاقيات والأطر القانونية التي تطورها منظمة لاهاي، بما يسهم في تحديث وتطوير التشريعات الوطنية وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتعزيز الثقة القانونية في المعاملات الدولية ذات الصلة بالدول العربية.

ويُعد هذا التعاون منصة لفتح آفاق جديدة بما يخدم مصلحة الدول العربية ويعزز دورها الفاعل في المنظومة القانونية الدولية.