- المرشد الجديد متواجد في موقع شديد الحراسة مع اتصالات محدودة

بعد ثلاثة أيام من إعلان مجتبى خامنئي خليفة لوالده الراحل علي خامنئي كمرشد أعلى لإيران، لم يظهر في أي مقطع فيديو أو علنا، ولم يصدر أي بيانات مكتوبة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن ثلاثة مسئولين إيرانيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، القول إن أحد الأسباب هو الخشية من أن أي تواصل معه قد يكشف مكانه ويعرضه للخطر.

وأشاروا إلى عامل آخر هو إصابة مجتبى، البالغ من العمر 56 عاما، في اليوم الأول من الهجوم الإسرائيلي الأمريكي.

وقال المسئولون الإيرانيون الثلاثة إن شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة أبلغتهم خلال اليومين الماضيين أن مجتبى أصيب بجروح، من بينها إصابات في ساقيه، لكنه واع ويحتمى في مكان شديد الحراسة مع اتصالات محدودة.

من جانبهما، قال مسئولان عسكريان إسرائيليان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن المعلومات التي جمعتها إسرائيل دفعتها إلى الاعتقاد بأن مجتبى أصيب بجروح في ساقه في 28 فبراير الماضي، وهو استنتاج توصلوا إليه حتى قبل اختياره مرشدا أعلى جديدا يوم الأحد الماضي.

ولم تتضح بعد ملابسات إصابة مجتبى ومدى خطورتها.

وقُتل والده علي خامنئي، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مجمعا قياديا في قلب طهران، في 28 فبراير، كما قُتلت والدة مجتبى وزوجته وابنه، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين العسكريين الإيرانيين، في ذلك الهجوم الذي وقع نهارا.

ومن بين المؤشرات على حالة مجتبى، ما ورد في التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، حيث وصفاه بـ"المحارب الجريح".