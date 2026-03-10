ويتكوف: روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات مخابراتية خلال الحرب

نفى مسئولون روس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، الاتهامات التي تتحدث عن مشاركة روسيا معلومات مخابراتية مع إيران خلال الحرب الدائرة في المنطقة، وفق ما أفاد به المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

وقال ويتكوف، خلال مقابلة على قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الجانب الروسي أكد لواشنطن أنه لم يشارك أي معلومات مخابراتية مع طهران، مضيفا: "يمكننا أن نأخذ كلامهم على محمل الجد.. لنأمل أنهم لا يشاركون المعلومات".

وجاءت هذه التصريحات بعد مكالمة هاتفية أجراها ترامب يوم الاثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أشار ويتكوف إلى أنه أجرى، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، اتصالا هاتفيا منفصلا صباح الاثنين مع مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

وأوضح أن أوشاكوف كرر خلال ذلك الاتصال التأكيد نفسه، مشددا على أن روسيا لا تقدم معلومات مخابراتية لإيران.

في المقابل، ذكر موقع "إم إس ناو" في تقرير نشره يوم السبت، نقلا عن مسئولين أمريكيين مطلعين على الوضع، أن روسيا قدمت لإيران معلومات قد تساعد قواتها على استهداف السفن والطائرات والقواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال أحد المسئولين للموقع: "روسيا تقدم مساعدة مخابراتية لإيران".

ومع ذلك، نقل التقرير عن مسئول أمريكي آخر قوله إنه لم يرَ ما يشير إلى أن موسكو تلعب دورا قتاليا استراتيجيا أو تكتيكيا مباشرا في الحرب.

وكان ترامب هاجم يوم الجمعة مراسل "فوكس نيوز" بعد أن سأله عن تقارير تشير إلى أن روسيا تساعد إيران في تحديد واستهداف القوات الأمريكية في المنطقة، ليرد ترامب قائلا: "يا له من سؤال غبي تطرحه في هذا الوقت".

وخلال مؤتمر صحفي عقده في فلوريدا يوم الاثنين، قال ترامب إن بوتين أخبره خلال المكالمة الهاتفية بينهما أنه "كان معجبا جدا بما رآه" فيما يتعلق بتقدم الولايات المتحدة في الحرب.



