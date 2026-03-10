الصين تعلن استئناف حركة قطارات الركاب إلى كوريا الشمالية بعد جائحة كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الصين، اليوم الثلاثاء، إنها ستستأنف حركة قطارات الركاب إلى كوريا الشمالية بعد توقف الخدمة بسبب جائحة كورونا.

وسيتم تسيير القطارات بين بكين وبيونجيانج أربع مرات في الأسبوع ابتداء من يوم الخميس.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية الصينية، أن خدمة القطارات اليومية ستستأنف أيضا من مدينة داندونج الحدودية في الصين إلى بيونجيانج.

وجاء في الإعلان أن استئناف الخدمة "سيعزز التبادلات الشعبية والتعاون الاقتصادي والتجاري والتبادلات الثقافية بين الصين وكوريا الشمالية".

وتوقفت السياحة من الصين إلى كوريا الشمالية منذ تفشي الجائحة.

وحظرت كوريا الشمالية، جميع السياح الأجانب أثناء تفشي كوفيد، لكنها خففت هذه القيود ببطء، وفتحت البلاد أمام السياحة مرة أخرى لأول مرة في عام 2024.