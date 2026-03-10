أمين الأعلى للشئون الإسلامية: رمضان مدرسة للانضباط والتميز المهني

عقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم، ندوة دينية موسعة بمقر الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» التابعة لوزارة البترول، تناولت فضائل شهر رمضان المبارك وأثره في ترسيخ القيم الإيمانية والإنسانية.

شهدت الندوة حضور الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمهندس محمد خشبة، نائب رئيس الشركة القابضة، والدكتور محمد السيد، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتدريب والتعليم، إلى جانب حشد من القيادات والعاملين بالشركة.

وأكد الدكتور أحمد نبوي خلال كلمته أن شهر رمضان يمثل مدرسة إيمانية متكاملة يتربى فيها المسلم على معاني الصبر والانضباط والإحسان، مشيرًا إلى أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب فحسب، بل يتجاوز ذلك ليشمل تهذيب النفس وضبط السلوك وتعزيز القيم الأخلاقية في مختلف مجالات الحياة.

وأوضح الدكتور أحمد نبوي أن روح شهر رمضان، بما تحمله من معاني التكافل والتراحم والتعاون، ينبغي أن تنعكس بوضوح في بيئة العمل والمجتمع، بما يسهم في بناء إنسان متوازن يجمع بين التفوق المهني والالتزام القيمي، مؤكدًا أن نشر الوعي الديني الصحيح يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك يقوم على القيم والأخلاق.

وفي ختام الندوة تم فتح باب الأسئلة والمداخلات للحضور، حيث أجاب الأمين العام عن عدد من الاستفسارات المتعلقة بفضائل الشهر الكريم وأحكامه.

كما شهدت الفعالية تكريم الفائزين في المسابقة الدينية الرمضانية التي نظمتها الشركة القابضة للعاملين بها، تقديرًا لحرصهم على تنمية معارفهم الدينية خلال الشهر الفضيل.

تأتي هذه الندوة تجسيدًا للتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومختلف مؤسسات الدولة لنشر الوعي الديني الرشيد، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع لا سيما خلال المواسم الإيمانية المباركة.