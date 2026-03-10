وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نسعى لحرب أبدية مع إيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء لدى استضافته نظيره الألماني يوهان فاديفول إن إسرائيل "لا تسعى لحرب أبدية " مع إيران.

وذكر ساعر إن إسرائيل والولايات المتحدة "حققتا إنجازات ضخمة بالفعل" في الصراع الذي بدأ في 28 فبراير وامتد إلى الشرق الأوسط.

وأقر الوزير الإسرائيلي بأنه "لا يمكن إسقاط (النظام الإيراني) دون شعب إيران".

وأضاف: "هذا أمر واضح، لكن الشعب الإيراني لا يمكن أن يستعيد الحرية بدون مساعدة خارجية".

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشعب الإيراني إلى الثورة والإطاحة بالقيادة في طهران.

وبعد مرور عشرة أيام من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وصل فاديفول إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء في زيارة تضامنية.

ويُعد فاديفول أول وزير خارجية أوروبي يزور إسرائيل منذ شروعها في شن هجمات بالاشتراك مع الولايات المتحدة على إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا في شن هجمات على إيران مطلع الأسبوع الماضي، حيث تقول إسرائيل إن وجودها مهدد بسبب البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني، كما عزت الولايات المتحدة الهجوم إلى ما تعتبره تهديدا من جانب القيادة الإيرانية.

ونظراً للوضع الأمني المتفاقم في ظل استمرار الهجمات الإيرانية المضادة وهجمات حزب الله اللبناني بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، لم يسافر الوزير على متن طائرة "إيرباص" تابعة لأسطول النقل الجوي للجيش الألماني كما جرت العادة، بل استقل طائرة نقل عسكرية من طراز "ايه 400 إم" تابعة للجيش الألماني.

وفي مستهل زيارته لإسرائيل، اطلع الوزير الألماني في مدينة بيت شيمش غرب القدس على حجم الدمار الذي خلفه هجوم صاروخي إيراني مدمر، حيث كان يرافقه في هذه الجولة الوزير ساعر.

وكان الهجوم الصاروخي الذي استهدف المدينة الواقعة بالقرب من خط السكك الحديدية الرابط بين تل أبيب والقدس في الأول من مارس الجاري، قد أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة حوالي 50 آخرين. ويُعد هذا الهجوم الأكثر دموية في إسرائيل منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث بلغ إجمالي قتلى الهجمات الصاروخية في إسرائيل 13 شخصا حتى الآن، وفقا للبيانات الإسرائيلية الرسمية.



