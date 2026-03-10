ارتفعت أسعار الدخان والسجائر فى الأسواق المحلية خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 14.8%، على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما زادت على أساس شهري بنسبة بلغت 2.9%، مقارنة بشهر يناير السابق، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان نسبة 14.8%، خلال فبراير الماضي على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 16.9%، والدخان بنسبة 14.8%.

ووفق للإحصاء، سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 2.9%، خلال فبراير الماضي على أساس شهري مقارنة بأسعارها فى شهر يناير السابق له، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.8%، مجموعة الدخان بنسبة 2.9%

وأعلنت شركة «إيسترن كومباني»، عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر، بنسبة 9%، خلال فبراير الماضي، وفق منشور أرسلته الشركة للتجار والوكلاء، واطلعت عليه «الشروق».

كما أعلنت شركة فيليب موريس، في مطلع فبراير الماضي، عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر، بقيمة تصل إلى 6 جنيهات للعلبة، ليصل سعر علبة سجائر «إل إم» إلى 82 جنيها، مقارنة بـ76 جنيها، وزاد سعر علبة سجائر صنف «ميريت» ليصل إلى 111 جنيها، مقارنة بـ105 جنيهات، وصنف «مارلبورو» 102 جنيه، مقابل 97 جنيها.

واتجهت شركات السجائر العاملة بالسوق المحلية، إلى رفع أسعار منتجاتها خلال فبراير الماضي بنسبة تصل إلى 9%، لتعويض تراجع أرباحها الناتج عن انخفاض حجم المبيعات، وفق إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات فى تصريحات سابقة لـ « الشروق».

وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 11.5% خلال شهر فبراير 2026، مقابل 10.1% خلال شهر يناير 2026، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري أيضا بنسبة 2.7% عن شهر يناير 2026.

ويذكر أن مجلس النواب، وافق في نهاية يونيو 2025، على المشروع المقدم من الحكومة بخصوص التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة، والتي شملت ارتفاع أسعار الشرائح السعرية للسجائر، والسماح بزيادة سنوية بنسبة 12.5% بدأت في نوفمبر الماضي ولمدة 3 سنوات.

وتدفع الشركات المنتجة للسجائر من الشريحة الأولى ضريبة 4 جنيهات للعلبة، فيما يتم تحصيل 7 جنيهات على العلبة من الشريحة الثانية، و7.5 جنيها لكل علبة سجائر يزيد سعرها على 69 جنيها، بالإضافة إلى الـ14% ضريبة القيمة المضافة على كل منها.

وتستهدف الحكومة، بحسب توقعاتها في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، زيادة الضرائب على التبغ والدخان إلى 111.74 مليار جنيه مقابل 95.6 مليار جنيه للعام المالي الجاري.