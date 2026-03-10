 التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لـ1000 وظيفة عامل مسجد بالأوقاف.. ويفتح باب التظلمات - بوابة الشروق
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لـ1000 وظيفة عامل مسجد بالأوقاف.. ويفتح باب التظلمات

شريف حربي
نشر في: الثلاثاء 10 مارس 2026 - 12:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مارس 2026 - 12:41 م

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل عدد (1000) وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف المصرية، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال موقع البوابة، مضيفا أنه سيتم فتح باب التظلم في المسابقة اعتبارًا من الغد ولمدة أسبوعين، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.

