دي زيربي ضمن المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني السابق لنادي مارسيليا، ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ديلي تليجراف أن إدارة مانشستر يونايتد تضع دي زيربي ضمن الخيارات المطروحة لتدريب الفريق، خلفًا للمدرب المؤقت مايكل كاريك، الذي يقود الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الإيطالي يتطلع إلى العودة مجددًا إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُبدي اهتمامًا كبيرًا بتولي تدريب النادي الإنجليزي.

وأشارت التقارير إلى أن أسلوب دي زيربي الهجومي الجريء نال إعجاب عدد من المسؤولين داخل قلعة أولد ترافورد، ما جعله أحد أبرز الأسماء المطروحة لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.