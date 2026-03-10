عودة نيمار ووجه جديد في قائمة البرازيل الأولية لمواجهتي فرنسا وكرواتيا

كشفت تقارير صحفية عن تواجد النجم البرازيلي نيمار، لاعب سانتوس، ضمن القائمة الأولية لـمنتخب البرازيل استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب فرنسا ومنتخب كرواتيا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وذكرت شبكة جلوبو سبورت أن استدعاء نيمار جاء بعد المستويات المميزة التي قدمها مؤخرًا مع سانتوس في منافسات الدوري المحلي.

كما أشارت التقارير إلى أن المدير الفني للمنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي قرر ضم المهاجم إيجور تياجو، لاعب برينتفورد الإنجليزي، بعد تألقه اللافت في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026.

ويُعد استدعاء نيمار عودة مهمة لصفوف المنتخب، حيث لم يشارك مع البرازيل منذ عام 2023 بسبب سلسلة من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني القائمة الرسمية للمنتخب يوم 16 مارس الجاري، على أن تُقام مباراتا البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا يومي 26 و31 مارس في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبات للمشاركة في كأس العالم 2026.