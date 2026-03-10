الجيش الأمريكي ينشر ملخصًا للأيام الأولى من الحرب على إيران

نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم"، ملخصا للأيام العشرة الأولى من الحرب على إيران في العملية التي أسموها "الغضب الملحمي".

وخلال منشور عبر منصة إكس، قالت "سنتكوم": "بدأت القيادة المركزية الأمريكية عملية "الغضب الملحمي" بتوجيه من رئيس الولايات المتحدة.. تستهدف قوات القيادة المركزية أهدافا لتفكيك جهاز الأمن الإيراني، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديدا وشيكا".

وبحسب المنشور، شمل هجوم الجيش الأمريكي في إيران العديد من مقرات ومواقع إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار، مشيرا إلى أن مقار الحرس الثوري الإيراني ومباني المقرات ومواقع الاستخبارات تعرضت للهجوم، من بين أكثر من 5000 موقع تم استهدافه.

كما تحدثت "سنتكوم" عن مهاجمة أنظمة الدفاع الجوي، وصناعات تصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، ومواقع ومنصات الإطلاق، بالإضافة إلى أكثر من 50 سفينة وغواصة وقطعة تابعة للبحرية الإيرانية.

وبحسب القيادة المركزية، شارك في عملية "الغضب الملحمي" على إيران قاذفات "بي-1" و"بي-2" و"بي-52" بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة، وحاملات الطائرات، والمدمرات، و"قدرات خاصة لا يمكن تحديدها".

أما فيما يتعلق بالأهداف التي تحدث عنها المنشور، فشلمت عدة أنظمة، من بينها: القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي المتكاملة، وسفن وغواصات البحرية الإيرانية، ومواقع صواريخ مضادة للسفن، وقدرات الاتصالات العسكرية، وصناعة الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.