إيران: اعتداءات واشنطن وتل أبيب تطال مواقع مسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن تضرر مواقع أثرية مصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، جراء الهجمات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الإيرانية.

وكشفت مشاهد بثتها الحكومة عن وقوع أضرار في قصر "چهل ستون" التاريخي، الواقع في قلب مدينة أصفهان بوسط البلاد.

ويعد هذا القصر، الذي يعود تاريخ تشييده للقرن السابع عشر ويشتهر بزخارفه الفريدة، جزءاً من حدائق "الجنّة الفارسية" المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ العام 2011.

كما تناقلت منصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر أعمدة الدخان تنبعث من محيط "مسجد شاه عباس" الأثري، الملاصق لميدان "نقش جهان" (أو "صورة العالم") في أصفهان، والذي يعد أحد أبرز أيقونات العمارة والفن الفارسي.

وفي العاصمة طهران، لم تسلم المعالم التاريخية من الأضرار، حيث طالت الهجمات "قصر كلستان" بتصاميمه الداخلية البديعة، وهو موقع آخر تم إدراجه ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2013. وكذلك، لحقت أضرار بأجزاء من "البازار الكبير" في طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "لا يمكن للعالم أن يظل صامتاً بينما تهدد جرائم المعتدين الوحشية التراث المشترك للبشرية ".