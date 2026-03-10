 الاحتلال يعتقل فلسطينيين ومستوطنون يعتدون على ناشط أجنبي في مسافر يطا - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 مارس 2026 3:41 م القاهرة
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ومستوطنون يعتدون على ناشط أجنبي في مسافر يطا

رام الله - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 مارس 2026 - 2:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مارس 2026 - 2:44 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين اثنين في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما اعتدى مستوطنون على ناشط أجنبي أثناء توثيقه لتلك الاعتداءات.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن المواطنين المعتقلين هما: حمودة حمدان الهريني وقسّام نمر الهريني، بينما اعتدى المستوطنون على الناشط الأجنبي الذي كان يصور الأحداث في القرى والخرب المنتشرة بمسافر يطا.

من جهته، قال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن المستوطنين أطلقوا أغنامهم في الأراضي الزراعية ومحيط منازل المواطنين في قرية سويا بالمسافر، ما أدى إلى إتلاف محاصيل زراعية.

