جيش الاحتلال ينذر سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، سكان الضاحية الجنوبية في بيروت بإخلاء منازلهم "بشكل فوري وحتى إشعار آخر"، وذلك ضمن التصعيد المتواصل على البلاد منذ 2 مارس الجاري.

وقال متحدث الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية، وبالأخص سكان الأحياء: حارة حريك، والغبيري، والليلكي، والحدث، وبرج البراجنة، وتحويطات الغدير، والشياح، عليكم إخلاء منازلكم والابتعاد فورا حتى إشعار آخر".

ووفق مراسل الأناضول، فإن الإنذار الإسرائيلي يشمل كل أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت.

وادعى أدرعي أن هذا الإنذار يأتي في إطار "العمل بقوة ضد أنشطة حزب الله".

وهذه المرة الثانية خلال يومين، ينذر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء ضاحية بيروت الجنوبية، حيث شن الاثنين، عقب إنذار غارات لاستهداف ما ادعى أنها "بنى تحتية لمؤسسة القرض الحسن".