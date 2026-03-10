قطر تؤكد التزامها بأن تظل موردا موثوقا للطاقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت قطر اليوم الثلاثاء التزامها بأن تبقى مورداً موثوقاً للطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، مع ديته يول-يورجنسن، المديرة العامة لإدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية ، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) .

وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، استعراض تأثير استمرار الصراع الإقليمي على صناعة الطاقة العالمية وسبل ضمان أمن إمدادات الطاقة.

وعبر الكعبي عن تطلعه لمواصلة وتعزيز التعاون طويل الأمد مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

وأعربت ديته يول-يورجنسن عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع قطر في ضوء التوترات الإقليمية الحالية، مؤكدة الأهمية التي يوليها الاتحاد لاستقرار وأمن إمدادات الطاقة العالمية.