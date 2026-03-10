وزير الدفاع الأمريكي يتوعد إيران بـ«أشد يوم» في الضربات الجوية

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن يوم ‌الثلاثاء سيكون الأشد ‌في ‌الضربات الجوية على إيران منذ ‌بداية ‌الهجوم.

وأضاف هيجسيث، في تصريحات للصحفيين، ‌أن اليوم الثلاثاء سيشهد إطلاق أكبر عدد من الطائرات المقاتلة والقاذفات ضد إيران، واصفا طهران بأنها "يائسة وتترنح"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال هيجسيث إن القوات الأمريكية تحقق أهدافها "بدقة عالية"، مضيفا: "نحقق أهدافنا بدقة في إيران حيث ندمر دفاعاتهم الجوية وصواريخهم وقدرتهم البحرية".

وتابع: "من أهدافنا أيضا تدمير البحرية الإيرانية". وشدد هيغسيث على أن الولايات المتحدة لن تنهي عملياتها قبل "القضاء على هذا العدو".

واتهم هيجسيث طهران باستخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية، قائلا: "إيران تطلق صواريخها من المدارس والمستشفيات"، ووصف النظام بأنه عمل لعقود على استهداف الجنود الأمريكيين والسعي لامتلاك سلاح نووي.

وأشار هيجسيث إلى بوادر تراجع في القدرات الهجومية الإيرانية، حيث تم رصد تسجيل أقل عدد من الصواريخ التي أطلقت من داخل إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية، قائلًا: "إيران تقف وحيدة الآن وتخسر بشدة".