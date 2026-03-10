المجر تقر سقفا سعريا لأسعار الوقود بسبب الحرب في إيران

أصدرت الحكومة المجرية أوامرها بوضع سقف سعري لوقود السيارات بالنسبة للمواطنين ابتداء من اليوم الثلاثاء، على أن يستمر الأجانب في الدفع بسعر السوق، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف النفط عالميا.

وتم تحديد سعر بنزين أوكتان-95 عند 595 فرونت (80ر1 دولار) للتر والديزل عند 615 للفرونت، وفقا للقرار الذي نٌشر في الجريدة الرسمية في وقت متأخر من أمس الاثنين.

ولا تنطبق الأسعار الجديدة على سائقي السيارات التي تحمل لوحات ذات أرقام أجنبية، بما في ذلك من يقضون العطلات والمسافرين لأغراض تجارية وسائقي الشاحنات الأجنبية، الذين سيدفعون أسعارا مرتفعة.

ويشار إلى أن أسعار الوقود ارتفعت بصورة حادة في أعقاب الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي، وأسفرت عن تقلص حركة الشحن عبر مضيق هرمز.