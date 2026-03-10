رئيس المجلس الأوروبي: لا يمكن تحقيق الحرية عن طريق القنابل

حث رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على التوصل لحل دبلوماسي للصراع القائم في الشرق الأوسط، وحذر من أن روسيا هي المستفيدة الوحيدة من الحرب حتى الآن.

وقال كوستا اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع السنوي لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل" الاتحاد الأوروبي يقف مع شعب إيران الذي يعاني منذ فترة طويلة. ندعم حقه في العيش في سلام وتقرير مستقبله".

وأضاف" لا يمكن تحقيق الحرية وحقوق الانسان عن طريق القنابل. القانون الدولي فقط هو من يحققهما".

وأشار إلى أن حماية المدنيين والسلامة النووية يعدان أمرين مهمين، مناشدا تجنب المزيد من التصعيد.

وفيما يتعلق بالتداعيات الأوسع نطاقا للحرب الدائرة، قال كوستا " حتى الآن، هناك فائز واحد في هذه الحرب: روسيا".

وأضاف أن الحرب في إيران " تقوض وضع أوكرانيا من خلال انتهاك القانون الدولي" ملمحا إلى أن الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية يمكن أن تنتهك القانون الدولي.

وقال كوستا إن موسكو" تكسب موارد جديدة لتمويل حربها ضد أوكرانيا مع ارتفاع أسعار الطاقة".

وأضاف" فهي تستفيد من تحويل المعدات العسكرية التي كان يمكن أن يتم إرسالها لدعم أوكرانيا. كما أنها تستفيد من تراجع الاهتمام بالجبهة الأوكرانية مع تصدر الصراع في الشرق الأوسط المشهد".