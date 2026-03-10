سفارة واشنطن في بغداد تصدر تحذيرا جديدا للأمريكيين في العراق من خطر الاختطاف

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا جديدًا للأمريكيين في العراق من خطر الاختطاف.

وقالت في بيان، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن إيران والجماعات المسلحة الموالية لها «لا تزال تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن العام».

وحثت المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر وتجنب لفت الأنظار، والابتعاد عن المناطق التي قد تجعلهم هدفًا، مضيفة: «إن التجمع في المناطق المرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين الآخرين قد يعرضكم للخطر».

وأضافت: «وقعت هجمات ضد مواطنين أمريكيين ومصالح أمريكية في العراق، ويواجه الأمريكيون خطر الاختطاف، وتعرضت شركات أمريكية وفنادق يرتادها الأجانب ومنشآت أخرى في العراق، بما في ذلك تلك التي لها صلات بالولايات المتحدة، لهجمات. كما تعرضت مواقع حيوية في جميع أنحاء العراق لهجمات».

ونصحت بشدة المواطنين الأمريكيين في العراق بالمغادرة بمجرد أن تكون الظروف آمنة لذلك، داعية الأمريكيين الذين يختارون عدم المغادرة، إلى الاستعداد للبقاء في مكان آمن لفترات طويلة، مع الحرص على توفير كميات كافية من الطعام والماء والأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية.

وقررت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة.

وأوضحت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن القرار يُطبق اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة 12:00 ظهرًا من يوم الجمعة، وذلك كإجراء احترازي مؤقت.

وأشارت إلى أن القرار يأتي استنادًا إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية، على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات.