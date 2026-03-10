كييف: القوات الأوكرانية تستعيد معظم منطقة دنيبروبيتروفسك

قال رئيس المديرية العملياتية الرئيسية لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، الجنرال أولكسندر كومارينكو، لوكالة أنباء "آر بي سي" أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية استعادت نحو 400 كيلومتر مربع من الأراضي من القوات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة، وأصبحت تسيطر الآن على معظم منطقة دنيبروبيتروفسك.

وأضاف كومارينكو، في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء، أن 3 بلدات صغيرة فقط في المنطقة التي تقع جنوبي أوكرانيا لا تزال تحت السيطرة الروسية، فيما لم يتم التحقق بعد من بلدتين أخريين.

وقال كومارينكو إن شهر فبراير الماضي شهد نتائج إيجابية، مشيرا إلى أنه "تم تحرير أراض أكثر مما فقد خلال تلك الفترة".

ووصف كومارينكو الوضع العام بأنه "صعب، ولكنه تحت السيطرة".

وشنت القوات الأوكرانية، خلال الأسابيع الماضية، هجمات مضادة في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبيتروفسك، حيث أشارت كييف إلى تحقيق تقدم، في حين يبدي مراقبون عسكريون قدرا أكبر من الحذر في تقييم هذه التطورات".