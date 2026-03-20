 الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية - بوابة الشروق
الجمعة 20 مارس 2026 4:45 ص القاهرة
قد يعجبك أيضا

الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية


نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 4:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 4:14 ص

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية.
ومنذ مساء يوم الخميس وحتى فجر يوم الجمعة، تصدت الدفاعات الجوية السعودية إلى 13 مسيرة في المنطقة الشرقية، بحسب بيانات المتحدث باسم وزارة الدفاع عبر منصة «X».
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن بدء موجة من الهجمات العسكرية التي تستهدف العاصمة الإيرانية طهران.
وقال في بيان عبر حسابه بمنصة «X»: «بدأ الجيش الإسرائيلي موجة من الهجمات في طهران، الآن موجة من الهجمات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في قلب طهران».
وأفادت «الجزيرة» بتفعيل منظومات الدفاع الجوي في المناطق الشمالية الشرقية من طهران للتصدي للهجمات، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان من وسط طهران، في وقت يستمر فيه دوي الانفجارات من العاصمة.

اخبار متعلقة


قد يعجبك أيضا

