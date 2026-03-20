السعودية: اعتراض وتدمير 4 مسيرات في المنطقة الشرقية

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية رياض المالكي، صباح الجمعة، باعتراض وتدمير 4 مسيرات في المنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير 17 مسيّرة معادية جديدة في المنطقة الشرقية، ومسيرة واحدة في الجوف شمال السعودية في أحدث الاعتداءات الإيرانية اليوم.

وتكثفت الهجمات الإيرانية أمس تجاه الشرقية بشكل أكبر، إذ تصدت وزارة الدفاع لصاروخ باليستي أُطلق باتجاهها، فضلاً عن 12 مسيرة معادية، وذلك في وقت رفعت المملكة مستوى تحذيراتها تجاه إيران إذ شددت بأنها ستلجأ إلى كل الطرق لوقف الاعتداءات الإيرانية.

واعترضت ودمرت وزارة الدفاع السعودية اليوم 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض، في حين سقط أحد أجزاء الصاروخ الباليستي بالقرب من مصفاة جنوب الرياض.

وقبل ذلك تصدت الدفاعات السعودية لـ4 صواريخ باليستية في العاصمة ذاتها، ليصبح إجمالي ما اعترضته المنظومة الدفاعية 8 صواريخ باليستية.