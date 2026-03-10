وزير الخارجية: نجري اتصالات لتوفير المزيد من التمويل الميسر لدعم الموازنة المصرية

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن الوزارة على تواصل دوري مع الشركاء الدوليين، والدول الصديقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات التمويل الدولية، والبنوك المختلفة، بهدف الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحكومة، مساء الثلاثاء، أن الاتصالات تهدف إلى تحفيز ودفع هذه الدول والمؤسسات إلى توفير وسرعة توفير التمويل الميسر لدعم الموازنة، وبما يمكن الدولة والحكومة المصرية من التعامل مع تداعيات هذه الأزمة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وأسعار الغذاء.

وأكمل: «نتوقع خلال الأسابيع القادمة أن تكون هناك نتائج محددة فيما يتعلق بتوفير المزيد من التمويل الميسر لدعم الموازنة المصرية، للتعامل مع هذه التداعيات الخطيرة للأزمة».

وشدد في سياق متصل، على أن مصر ستواصل جميع الجهود والعمل مع كل الدول المعنية؛ سواء الدول الإقليمية، أو الأطراف الدولية، لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن، لما لها من تداعيات وخيمة للغاية.

وأعرب عن أمله في أن تكون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخيرة «مبشرة بالخير»، وأن تعطي زخماً يمكن البناء عليه لتحكيم العقل والحكمة والدبلوماسية، مؤكدًا أنه «لا توجد حلول عسكرية للأزمات وإنما حلول سياسية مستدامة».

واستطرد: «نأمل أن تسفر هذه الجهود التي تبذلها مصر - عن صدق وإخلاص - إلى إنهاء الحرب التي الكل يخسر منها، لأن العالم كله يخسر، ونحن نخسر أيضاً، ومن ثم لا مجال إلا للحلول السياسية والدبلوماسية، وإنهاء الحرب في أقرب وقت».