تايوان: أمريكا لم تتواصل معنا بشأن نقل أسلحة إلى الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع التايواني، ويلينجتون كو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تتواصل مع تايبه بشأن نقل أسلحة ‌إلى الشرق الأوسط، بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية أنها تجري محادثات بخصوص إمكان إعادة نشر بعض أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون، يوم الجمعة، إن الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي ⁠يناقشان إمكان إعادة نشر بعض أنظمة الصواريخ الدفاعية الأمريكية من طراز باتريوت في كوريا الجنوبية لاستخدامها في الحرب على إيران.

وأضاف كو، في حديثه لصحفيين في البرلمان، أن إعادة نشر أي من الأسلحة الأمريكية الصنع لدى تايوان لن تحدث ذلك إلا إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث ذلك، ستكون الولايات ‌المتحدة ⁠مسئولة عن نقلها.

وقال كو: "لكن حتى الآن، لم يتصلوا بنا بشأن استخدام أي من عتادنا ذي الصلة في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران".

والولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان، ⁠التي تمتلك صواريخ باتريوت في ترسانتها.

وتواجه تايوان، التي تحكمها حكومة ديمقراطية، ضغوطًا عسكرية متزايدة من الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا ⁠من أراضيها. وترفض حكومة تايوان مطالبات بكين بالسيادة.

وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في الحكومة الكورية ⁠الجنوبية أن أنظمة باتريوت يجري تجهيزها لإعادة نشرها في الشرق الأوسط، حيث وصلت طائرات نقل عسكرية أمريكية ثقيلة إلى أوسان لنقلها.