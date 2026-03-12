النرويج: لن نسمح للسفن التي ترفع علمنا بدخول مضيق هرمز

قالت السلطة البحرية النرويجية، اليوم الخميس، ‌إنها لن تسمح للسفن التي ترفع العلم النرويجي بدخول مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وذلك ⁠بسبب تصاعد الوضع الأمني عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت السلطة في بيان: "بالنظر إلى تطورات الوضع، من المهم بالنسبة لنا التأكيد على أننا ننتقل الآن ‌من ⁠توصية قوية بشأن حركة الملاحة في المنطقة إلى الحظر"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت أن الأمر متروك لشركات ⁠الشحن نفسها لتقييم ما إذا كان الأسلم مغادرة المنطقة أو ⁠البقاء فيها، وذلك بالنسبة لأي سفن موجودة ⁠بالفعل في منطقة مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيبقي مضيق هرمز مغلقًا استجابة لأمر المرشد الأعلى مجتبي خامنئي، مضيفا: "سنوجه أشد الضربات إلى العدو"، بحسب ما نقلته شبكة الشرق السعودية.

وقال خامنئي، في بيان بثته قناة تلفزيونية رسمية، وهو الأول للزعيم الجديد منذ تعيينه ‌خلفا ⁠لوالده الذي قتل في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إن إغلاق مضيق هرمز يجب ⁠أن يستمر كأداة للضغط، مضيفا أنه يجب إغلاق ⁠جميع القواعد الأمريكية في المنطقة لأنها ⁠ستتعرض للهجوم.



