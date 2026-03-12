النرويج: لن نسمح للسفن التي ترفع علمنا بدخول مضيق هرمز

قالت السلطة البحرية النرويجية، اليوم الخميس، إنها لن تسمح للسفن التي ترفع العلم النرويجي بدخول مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تصاعد الوضع الأمني عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وقالت السلطة في بيان: "بالنظر إلى تطورات الوضع، من المهم بالنسبة لنا التأكيد على أننا ننتقل الآن من توصية قوية بشأن حركة الملاحة في المنطقة إلى الحظر"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وأضافت أن الأمر متروك لشركات الشحن نفسها لتقييم ما إذا كان الأسلم مغادرة المنطقة أو البقاء فيها، وذلك بالنسبة لأي سفن موجودة بالفعل في منطقة مضيق هرمز.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيبقي مضيق هرمز مغلقًا استجابة لأمر المرشد الأعلى مجتبي خامنئي، مضيفا: "سنوجه أشد الضربات إلى العدو"، بحسب ما نقلته شبكة الشرق السعودية.
وقال خامنئي، في بيان بثته قناة تلفزيونية رسمية، وهو الأول للزعيم الجديد منذ تعيينه خلفا لوالده الذي قتل في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إن إغلاق مضيق هرمز يجب أن يستمر كأداة للضغط، مضيفا أنه يجب إغلاق جميع القواعد الأمريكية في المنطقة لأنها ستتعرض للهجوم.