قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الطلب على البروتين الحيواني، وخاصة الدواجن، يزداد بنسبة تصل إلى 30% تقريبا خلال شهر رمضان.

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن الدولة نجحت في توفير إنتاج وفير وكاف من الدواجن لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا أن وصول سعر الكيلو إلى 120 جنيها، «مُغالى فيه».

ونوه أن السعر في المزرعة والبورصة أقل من ذلك، ومن المفترض أن يكون سعر السوق أقل، داعيا المواطنين إلى ضرورة «هجرة» المنافذ التي ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأوضح أن وزارة الزراعة تمتلك 600 منفذ ثابت ومتحرك وتطرح جميع المواد الغذائية بخصومات تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في السوق الحر، مشيرا إلى أن المنافذ التابعة للدولة تقضي على الحلقات الوسيطة، من أجل توفير السلع بأسعار أقل 30%.

وأشار إلى أن الدولة استعدت للمواسم المتلاحقة منذ بداية العام الميلادي، اعتمادا على قواعد بيانات إلكترونية دقيقة لرصد الإنتاج والاحتياجات، لافتا إلى رصد الوزارة أعلى نسبة إسكان لقطعان جديدة من دواجن التسمين وبيض المائدة.

ولفت إلى طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة والجهات الحكومية، مؤكدا أنها متوفرة حاليا بأسعار تتراوح ما بين 95 إلى 100 جنيه للكيلو.