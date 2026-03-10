مدحت نافع يحذر من ركود تضخمي عنيف يضرب العالم: الصدمة الإيرانية تعيدنا للمربع تحت الصفر

قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إن الصدمة ارتفاع أسعار البترول ستقود العالم نحو حالة من «الركود التضخمي العنيف».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الصدمة ستنعكس بشكل مباشر على جميع أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة دخول الطاقة في جميع العمليات الإنتاجية واللوجستية.

وأكد أن هناك صدمة مرتقبة ستطال سائر الأسعار في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العالم لا يزال يعاني من صدمات تضخمية، لا سيما وأن عملية التيسير النقدي، والمتمثلة في خفض أسعار الفائدة، لم تبدأ بالوتيرة التي كانت متوقعة حتى اللحظة.

ونوه أن كل التوقعات كانت تشير إلى أن مسار خفض الفائدة سيبدأ في التحرك خلال عام 2026، موضحا أن الصدمة حرب الإيرانية جاءت لـ «تعيدينا إلى المربع تحت الصفر».

وأشار إلى أن الأزمة الحالية، تشمل استهداف مصافي النفط وليس فقط اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، منوها أن العقوبات على الغاز الروسي بات يتم التجاوز عنها لحاجة العالم الملحة إليه في هذه الظروف.

وأكد أن تدفقات رؤوس الأموال، من شأنها أن تضطرب كذلك بشكل كبير، موضحا أن وعود الإدارة الأمريكية بالسيطرة على البترول في إيران وفنزويلا، تأتي في إطار تهدئة الرأي العام الأمريكي، لا سيما وأن السيطرة على النفط لا تعني امتلاكه.

ولفت إلى أن الانتعاش الحالي للدولار هو «انتعاش مؤقت» نتيجة ارتباطه بالنفط، مؤكدا أن هذه الانتكاسة في النمو من الممكن أن تتسبب في المزيد من فقدان الوظائف في السوق الأمريكي.