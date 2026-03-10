ترامب: أشعر بخيبة أمله لاختيار مجتبى خامنئي مرشدا لإيران

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شعوره بخيبة أمل لاختيار مجتبى خامنئي زعيما أعلى لإيران خلفا لوالده الراحل آية الله علي خامنئي.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بولاية فلوريدا: "نعتقد أن هذا سيؤدي إلى تفاقم المشكلة نفسها التي تعاني منها البلاد"، بحسب وكالة رويترز.

وعندما سئل عما إذا كان الزعيم الأعلى الجديد مستهدفا، قال ترامب إنه "من غير المناسب" الإجابة على هذا السؤال.

كما أشار ترامب، إلى أنه لدى انتهاء الولايات المتحدة من العملية العسكرية ضد إيران، ستكون طهران قد فقدت أي قدرة على استخدام الأسلحة ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي من حلفاء الولايات المتحدة لفترة طويلة.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب ما إذا كانت إيران فعَّلت خلايا نائمة في البلاد، موضحًا أن الولايات المتحدة يمكنها التوقف في الحرب عند هذه النقطة لكنها ستواصل الطريق.