الأوقاف: توزيع 5000 حصة من المواد الغذائية في 5 محافظات دعما للأسر الأولى بالرعاية

تواصلت جهود وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري في دعم الأسر الأولى بالرعاية بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، من خلال توزيع حصة من المواد الغذائية، ضمن خطة الوزارة في التوزيع؛ تعزيزًا لقيم التكافل الاجتماعي وتوسيعًا لمظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وشهدت مديريات أوقاف بني سويف، والبحر الأحمر، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ تنفيذ المبادرة، في إطار تنسيق كامل مع الجهات المعنية، وإعداد قوائم دقيقة بالمستحقين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المراكز والقرى.

وجرت عمليات التوزيع بإشراف قيادات المديريات، بما يعكس حرص الجانبين على إحكام منظومة العمل الخيري وتحقيق العدالة في التوزيع، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي تتجلى فيه معاني الرحمة والتراحم.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرار هذا التعاون المثمر لتنفيذ مزيد من المبادرات المجتمعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الدينية والوطنية بضرورة دعم الأسر البسيطة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن.