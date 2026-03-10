ترامب: إيران كانت دولة قوية ولم تعد كذلك فقد سحقناها تماما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قضت على قدرات إيران النووية، وكذلك على مسيراتها وقدراتها الصاروخية وبحريتها

وأضاف ترامب في خطاب خلال تجمع للأعضاء الجمهوريين في الكونجرس أقيم في ناديه للجولف في دورال بولاية فلوريدا اليوم الاثنين: "حققنا انتصارات كثيرة بالفعل ولكننا لم نحقق انتصارات كافية، ولن نتوقف حتى يتم إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وتابع: "نسحق العدو بقوة عسكرية وتقنية هائلة بالتعاون مع إسرائيل"

ومضى قائلا إن "البحرية الإيرانية انتهت وكل سفنها تقريبا في قاع البحر".

وشدد ترامب: "مصممون على تحقيق النصر التام الذي يمنع الخطر الإيراني".

واعتبر ترامب أن استقبال جثامين الجنود الأمريكيين القتلى أصعب شيء يمكن القيام به.

وقال ترامب إن إيران كانت ستهاجم إسرائيل وقواعدنا بالشرق الأوسط قبل أن نهاجمها، مضيفا أن "إيران كانت تعتبر دولة قوية لكننا سحقناها تماما".

واعتبر الرئيس الأمريكي أنه كان على إيران أن تستسلم قبل يومين ولم يتبق لديها أي شيء، قائلا إن القوات الأمريكية دمرت نحو 80% من مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وأشار إلى أن إيران كانت تمتلك صواريخ أكثر بكثير مما كان يعتقده أي شخص.

وتابع ترامب: "قمنا برحلة صغيرة للتخلص من بعض الشر والعملية العسكرية ضد إيران ستكون قصيرة الأمد".

ولفت إلى أن قادة إيران منهم من رحل ومنهم من يعد الدقائق الأخيرة حتى يرحل.