فرنسا: نقدم دعما عسكريا وإنسانيا للبنان لمواجهة تداعيات النزوح

قال باسكال كونفافرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إنّ فرنسا لا تزال حريصة على عقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني، رغم صعوبة الظروف الحالية على المدى القصير في ظل استمرار العمليات العسكرية في لبنان.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عقد هذا المؤتمر يظل ضرورياً لدعم القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وجود لبنان قوي وموحد يصب في مصلحة استقرار المنطقة، ولا سيما في الجنوب اللبناني.

ولفت إلى أنّ فرنسا بدأت بالفعل تقديم دعم عملي للقوات المسلحة اللبنانية، مشيراً إلى إرسال بعض المعدات العسكرية، بما في ذلك ناقلات للقوات، إلى مناطق الجنوب اللبناني.

وأكد أن باريس تعمل أيضاً على تقديم مساعدات إنسانية، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المدنيون نتيجة النزوح الواسع من مناطقهم في الجنوب، مشدداً على ضرورة أن يتوقف هذا الوضع سريعاً.

وفي ما يتعلق بالتصعيد العسكري، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق حزب الله، مشيرًا إلى أنه أدخل لبنان في حرب ليست حربه، إذ كان الصراع في الأساس بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل قبل أن يتخذ الحزب قرار التصعيد.

وتابع أن فرنسا تدعم الحكومة اللبنانية وقراراتها المتعلقة بتصنيف الحزب كتنظيم غير قانوني داخل لبنان، مؤكداً ضرورة أخذ ذلك في الاعتبار عند التعامل مع الأزمة.

وأشار كونفافرو إلى أن فرنسا تواصل في الوقت نفسه التواصل مع إسرائيل لمحاولة منع استمرار إطلاق الصواريخ والانخراط في هجوم طويل الأمد على لبنان، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من التصعيد وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.